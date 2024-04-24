Mutfakta Bulunan Yılan Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Mutfakta Bulunan Yılan Paniğe Neden Oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin mutfağında görülen yılan paniğe neden oldu. Kozan'da Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evinin mutfağına giren yılanı fark eden aile fertleri, panikle 112'yi arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek yılanı yakaladı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, ekipler tarafından doğaya geri bırakıldı. İtfaiye ekipleri, vatandaşları da bu tür vakalara karşı uyararak, havaların ısınmasıyla birlikte yılanların sıklıkla evlere ve bahçelere girebileceğini, bu nedenle vatandaşların evlerinin mutfak ve pencerelerini dikkatlice kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Yetkililer, yılan görüldüğünde panik yapmadan 112'yi arayarak yetkililerden yardım istenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

24.04.2024 19:07  Güncelleme: 19:21
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Mutfakta bulunan yılan paniğe neden oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin mutfağında görülen yılan paniğe neden oldu.

Kozan'da Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evinin mutfağına giren yılanı fark eden aile fertleri, panikle 112'yi arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek yılanı yakaladı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, ekipler tarafından doğaya geri bırakıldı.

İtfaiye ekipleri, vatandaşları da bu tür vakalara karşı uyararak, havaların ısınmasıyla birlikte yılanların sıklıkla evlere ve bahçelere girebileceğini, bu nedenle vatandaşların evlerinin mutfak ve pencerelerini dikkatlice kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Yetkililer, yılan görüldüğünde panik yapmadan 112'yi arayarak yetkililerden yardım istenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mutfakta Bulunan Yılan Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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