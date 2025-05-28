Muzaffer Amca'dan yardım çağrısı - Son Dakika
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Muzaffer Amca'dan yardım çağrısı

28.05.2025 17:13
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68 yaşındaki Muzaffer Acar, şeker hastalığı nedeniyle acı içinde hayatını sürdürmekte ve yardım istemekte.

Şeker hastası Muzaffer Amca ağlayarak yardım istedi

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ve şeker hastalığından dolayı ayağında açık yara oluşan 68 yaşındaki Muzaffer Acar, tedavi işlemlerinin hızlandırılması ve acılarının bir an önce dinmesi için ağlayarak yetkililerden yardım istedi.

Buca'nın Gediz Mahallesi'nde çocuklarının yardımıyla bir evde yalnız yaşayan Muzaffer Acar'ın, şeker hastalığından dolayı bir ayağında açık yara oluştu. Giderek büyüyen yarada kurtlanma oluşan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanelerde pansuman yapılarak evine gönderildi. Yaklaşık 3 aydır acılar içerisinde kıvrandığını söyleyen Acar, gerekirse ayağının da kesilmesi talebiyle acılarının dinmesini istiyor.

"Her seferinde ağlayarak acı çektiğini söylüyor"

Ayağındaki yara yüzünden acı çeken Muzaffer Acar'ın kızı Mircan Nurduhan, babasının bir an önce acılarından kurtulmasını beklediklerini söyledi. Nurduhan, "Babam şeker hastası, diyabetik olarak ayağında yarası var. İşte aylardır hastanelere götürüyoruz, getiriyoruz. En son bütün tahliller yapıldı, ayak kesilecek denildi ama bir hafta 10 gün bekleyin dediler. Bugün bir hafta oldu hala haber yok. Babamın durumu çok acil ve bayramdan sonraya kalırsa diye endişe ediyoruz. Bu yara hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu adam mağdur. Biz yetişemiyoruz acılar çekiyor. Gündüz polikliniklerdeyiz, akşam acil servislerde. Buna bir çare istiyoruz. Acı çekiyor, tek başına yaşıyor. Her seferinde arıyor, ağlayarak bizden yardım istiyor. Biz de evladı olarak hep yanındayız ama çaresizlik bizi de yıpratıyor. Ona destek olmamız, acısını dindirmemiz lazım" dedi.

"Acısına dayanamıyor"

Muzaffer Acar'ın oğlu İsmail Acar ise, "Babamız 3 aydır hasta yatalak. Acısına dayanamıyor. Buna bir çözüm arıyoruz, bir çare bekliyoruz acısını dindirmek için" diye konuştu.

"Ben acılara dayanamıyorum"

Ayağındaki açık yara yüzünden sürekli acı çektiğini ve artık dayanamadığını söyleyen Muzaffer Acar, gözyaşları içerisinde çektiği acıyı anlattı. Acar, "Vallahi 3 ay geçti. Böyle pansuman yapıp gönderiyorlar. Orada açık yara var ve sürekli kanıyor, her yer kan oldu. Bana bir çare bulsunlar. Ben artık dayanamıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Şeker Hastalığı, Şeker Hastalığı, İnsan Hakları, Güncel, Sağlık, İzmir, Yaşam, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muzaffer Amca'dan yardım çağrısı - Son Dakika

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