Müze Çalışanları Bilet Dolandırıcılığından Ceza Aldı

Adana Arkeoloji Müzesi ziyaretçilerinin çöp ve geri dönüşüm kutusuna attığı biletleri başka kişilere sattıkları gerekçesiyle yargılanan 2 müze çalışanı, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Müzenin gişe personeli İ.O. ve güvenlik görevlisi S.S. hakkında, 2022 yılında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişlerince inceleme başlatıldı.

İncelemede 2 çalışanın, müzeyi gezmek isteyen ziyaretçileri satın aldıkları biletleri çöp ve geri dönüşüm kutusuna atmaları için yönlendirdikleri, daha sonra bu biletleri başka kişilere sattıkları belirlendi.

Müdürlüğün yaptığı suç duyurusunun ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Suçlamaları reddettiler

Savcılığın hazırladığı ve Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz sanıklar İ.O. ve S.S. hakkında, "kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis talep edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın 17 Nisan'da görülen karar duruşmasında, savunma yapan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddetti.

Avukatları ve bazı tanıkları da dinleyen heyet, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapse çarptırdığı İ.O. ve S.S'nin mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Sanıklara verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Mahkemenin cezaya ilişkin 16 Mayıs'ta açıkladığı gerekçeli kararda, sanıkların dosyaya sunulan belge ve raporların aksini ispatlayamadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gişe görevlisi İ.O. ve güvenlik görevlisi S.S'nin, müzeye gelen ziyaretçilere bilet satışı yaptıktan sonra biletlerin çöp ve geri dönüşüm kutusuna atılması konusunda yönlendirme yapmaları, atılan biletleri alıp yeni gelen ziyaretçilere tekrar satmaları nedeniyle Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adana Müze Müdürlüğü zararına ve kendi yararlarına olacak şekilde menfaat temin ettikleri, suç duyurusu evrak ve ekleri incelendiğinde sanıkların çöp kutusuna atılan biletleri aldıklarının tespit edildiği ve sırf suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği, bu haliyle sanıkların 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği mahkememizce kabul edilmiştir."