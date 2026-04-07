Müzik Nöbeti: İranlı Sanatçı Trump'a Karşı
Müzik Nöbeti: İranlı Sanatçı Trump'a Karşı

07.04.2026 12:15
İranlı müzisyen Ali Kemseri, Trump'ın tehditlerine karşı Demavand Enerji Santrali'nde müzik nöbeti tutuyor.

İranlı müzisyen Ali Kemseri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik şebekesi dahil sivil altyapılarına saldırı tehditlerinin ardından enstrümanıyla Tahran'ın kuzeyindeki Demavand Enerji Santrali'nde nöbet tutmaya başladı.

Sosyal medya hesabından görüntülü mesajını paylaşan Kemseri, bir sanatçı olarak İran'ın altyapısına yönelik saldırıları önlemek için bir süreliğine Demavend Enerji Santrali önünde müzik nöbeti tutacağını söyledi.

Mesajında, "Belki de müzik insan hayatının ışığı olduğu için bu kampanyada daha somut bir anlam bulabilir ve tüm evlerde ışıkların yanmasına yardımcı olabilir." ifadelerini kullanan İranlı sanatçı, daha sonra Demavend Elektrik Santrali önünde oturma eylemi başlatarak geleneksel müzik enstrümanı tar ile verdiği konserin görüntülerini paylaştı.

İran'ın altyapısına yönelik saldırıları önlemek için santralin önünde müzik yapmaya devam edeceğini söyleyen Kemseri, uluslararası sanatçıları da kampanyaya katılmaya ve "her evde ışıkların yanmasını sağlamaya" yardımcı olmaya çağırdı.

Demavend Enerji Santrali, İran'ın en büyük enerji santrallerinden biri olarak biliniyor.

Trump'ın İran'da elektrik şebekesi dahil sivil altyapıya saldırı tehditleri

ABD-İsrail, İran'da sivil altyapıyı da hedef alan saldırılar düzenlerken ABD Başkanı Trump, İran'ın "anlaşma" yapmayı kabul etmemesi halinde ordusunun, ülkenin elektrik şebekeleri dahil sivil altyapıya saldıracağını duyurmuştu.

Trump, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını iddia ederek, İran yönetimine ağır hakaretler etmiş ve Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu süreyi daha sonra 8 Nisan'a kadar uzattığını duyuran Trump, dünkü açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde, "İran'ı tek bir gecede yok edilebileceklerini" iddia etmişti.

ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra ABD'nin bölgedeki üsleri ve Amerikan şirketlerine saldırılar düzenleyen İran Silahlı Kuvvetleri de Trump'ın tehditlerini hayata geçirmesi halinde daha ağır misillemelerde bulunacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müzik Nöbeti: İranlı Sanatçı Trump'a Karşı - Son Dakika

SON DAKİKA: Müzik Nöbeti: İranlı Sanatçı Trump'a Karşı - Son Dakika
