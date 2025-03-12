Müzik ve Klarnet Tutkusu İle Hayata Bağlandı - Son Dakika
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Müzik ve Klarnet Tutkusu İle Hayata Bağlandı

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Beynine pıhtı atması sonucu felç geçiren klarnet sanatçısı Savaş Zurnacı, müzik ve dostlarının destekleriyle hastalığını aşarak yeni klarnetçiler yetiştiriyor. Klarneti 6 yaşında tanıştığı bu tutku sayesinde yaşama yeniden tutunan Zurnacı, bilgilerini gelecek nesillere aktarma çabasında.

12.03.2025 12:50  Güncelleme: 13:22
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Müzik ve klarnet tutkusuyla hayata bağlandı

TEKİRDAĞ - Beynine pıhtı atması sonucu felç geçiren ünlü klarnet sanatçısı, müzik ve klarnet tutkusuyla hastalığını yenerek yaşama bir kez daha tutundu. Hastalığı süresince sanatçı dostlarının adına vefa gecesi düzenlediği bir kaç yıl öncesinin klarnet virtüözü şimdilerde yeni klarnetçiler yetiştiriyor.

Klarnetle 6 yaşında tanıştı

Henüz 6 yaşındayken tanıştığı klarnetle yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip olan ve müzik dünyasında Çorlulu Savaş olarak tanınan Savaş Zurnacı, beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmesine rağmen tedavi sürecini sanatçı dostlarının desteği ve müziğe olan tutkusuyla atlatarak yeniden çok sevdiği klarnetine kavuştu. Artık kendisi klarnet çalamasa da usta müzisyen yeni klarnetçiler yetiştirmek için ücretsiz kurslar düzenliyor.

Geçirdiği hastalık onu çok sevdiği klarnetinden ayırdı

Klarnetle tanışmasını ve yaptığı çalışmalar ile hastalık sürecini de aktaran Savaş Zurnacı, "6 yaşımda klarnetle tanıştım. 13 - 14 yaşıma kadar amatör olarak çaldım. Ondan sonra usta - çırak ilişkisi içinde öğrendim, askerden sonra ise profesyonel oldum. İstanbul'da uzun süre çalıştım, yurt dışı seyahatlerim, programlarım oldu, değişik gruplara eşlik ettim. İsimli müzisyen arkadaşlarımla, sanatçı dostlarımla beraber bu seviyeye kadar, 50 yaşıma kadar geldim. 50 yaşımdan sonra talihsiz bir hastalık geldi, ondan sonra müziği bırakmak zorunda kaldım ama bilgilerimi değil tabii, müzik bilgim devam ediyor" dedi.

Müzik tutkusu iyileşmesinde etkili oldu

İyileşme sürecine klarnet ve müzik tutkusunun etkisinin sorulması üzerine Çorlulu Savaş, "Sağ olsun dostlarım beni yalnız bırakmadılar. İyi ki müzisyen olmuşum zaten. Ben şu an çalamıyorum tabii ama kendi bilgilerimi dostlarıma, kardeşlerime, arkadaşlarıma öğretmeye çalışıyorum ve de elimden gelen bütün her şeyi destek amaçlı, manevi amaçlı yapıyorum" diye konuştu.

Vefa sadece bir semt adı değilmiş

Hastalığının ardından sanatçı dostlarının adına vefa gecesi düzenlediği Savaş Zurnacı, "Bizim dostluklarımız uzun süreden beri, hala da devam ediyor. Avustralya'da arkadaşım Murat Yücel hala bana yardımlarını, desteklerini ulaştırıyor. Çorlu'da işadamımız var, destek oluyor. İsimlerini veriyorum ama bunlar dostlarım olduğu için söylüyorum. İstanbul'daki müzik camiası Serkan Çağrı olsun, Hüsnü Şenlendirici olsun Nedim Nalbantoğlu olsun, Okay Temiz olsun, bunların yanı sıra Orhan Buzuki, Harem Grubu, Latif Doğan olsun, Mine Geçili olsun aklıma gelmeyen sanatçı dostlarım bana halen yardımcı oluyor, maddi ve manevi yardımcı oluyor. Ekseriyetle ben Çorlu'ya taşındığımdan beri belediye başkanımız Ahmet Sarıkurt yardımcı oluyor.

Bilgilerini klarnet çalmayı öğrenmek isteyenlere aktarıyor

Müzik tutkunları, klarnet meraklıları ve yeni klarnet sanatçıları için de bir çağrıda bulunan Çorlulu Savaş, "Ben ömrüm yetene kadar buradayım, ne kadar olacağını ne kadar yeteceğini Allah bilir. Ben buradayım gelmek isteyenleri 8 - 60 yaş aralığındaki herkesi beklerim. Elimden geldiğince öğretmeye çalışıyorum ve öğreniyorlar da örnekleri de burada" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Müzik ve Klarnet Tutkusu İle Hayata Bağlandı - Son Dakika

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