Müzisyen Ali Sevimli'ye Akciğer Nakli - Son Dakika
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Müzisyen Ali Sevimli'ye Akciğer Nakli

Müzisyen Ali Sevimli\'ye Akciğer Nakli
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Covid-19 sonrası akciğer hastalığına yakalanan müzisyen Ali Sevimli, nakil sonrası sağlığına kavuştu.

ANKARA'da Covid-19 geçirdikten sonra gelişen akciğer hastalığı nedeniyle şarkı söylemeyi bırakmak zorunda kalan müzisyen Ali Sevimli (45), 1,5 ay önce yapılan akciğer nakliyle hem sağlığına hem de sesine kavuştu. Sevimli, "Eskisi gibi bağıra bağıra şarkılarımı söyleyeceğim için çok mutluyum" dedi.

Başkentte kafe ve restoranlarda sahne alarak geçimini sağlayan müzisyen Ali Sevimli, 2020 yılında geçirdiği Covid-19'un ardından gelişen 'fibrozis' (doku hasarı) ve 'amfizem' (akciğerlerdeki küçük hava keseleri 'alveollerin' zarar görüp genişlemesi ve esnekliğini yitirmesi) nedeniyle nefes almakta zorlanmaya başladı. Şarkı söyleyemeyen ve oksijene bağımlı hale gelerek, günlük yaşamını sürdürmekte güçlük çeken Sevimli, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 2 yıl önce nakil sırasına alındı. Sevimli, 1,5 ay önce kadavradan yapılan nakille sağlığına kavuştu. Naklin ardından iyileşme süreci devam eden Sevimli, yeniden şarkı söylemeye de başladı. Yaklaşık 20 yıldır kafe, restoran ve çay bahçelerinde sahne alan Sevimli, hastalığı nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı müzisyenlik mesleğine yeniden dönmek için gün sayıyor.

'MERDİVEN ÇIKMADA ZORLANIYORDUM'

Yaşadığı nefes darlığı ve yaşına göre çok büyük olan amfizemleri olduğunu söyleyen Sevimli, doktorların tek çare olarak akciğer naklini önerdiğini belirtti. Sevimli, günlük hayatında spor yapıp sağlıklı beslense de sigara kullandığını ifade ederek, "Tütün ve tütün ürünlerinden kesinlikle uzak dursunlar. Ben bunu yaşadım. Merdiven çıkmada, uzun mesafe yürümede, yük taşımakta zorlanıyordum. Oksijensiz duramaz hale gelmiştim. ve bu da yaşam kalitemi inanılmaz aşağılara çeken bir durumdu. Sonra nakil sırasına alındım. O gün akşam 23.10 gibi telefonum çaldı. Erdal Yekeler hocam aradı. 'Hocam emredin' dedim asker gibi. 'Senin için uygun bir donör var şu anda hazırlıklarını yapıyoruz. Çantanı al hastanemize gel' dedi. Aldık malzemelerimizi, düştük yola geldik" dedi.

'BAĞIRA BAĞIRA ŞARKI SÖYLEYECEĞİM'

Naklin ardından kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Sevimli, "Ameliyattan sonra nefes alınca içime serin hava girdi. 20 sene şarkı söyledim, sahne aldım. Aileye hizmet eden özellikle, kafe, restoran, çay bahçesi gibi yerlerde çıktım. Rahatsızlıktan sonra bırakmak zorunda kaldım. İnşallah şimdi sağlığıma kavuşacağım. Eskisi gibi bağıra bağıra şarkılarımı söyleyeceğim" diye konuştu.

Sevimli, organ bağışı yapan kişiye ve ailesine dua ettiğini belirterek, "Onun organını ben yaşatacağım inşallah. Biz can kardeşiz artık onunla. O öldü ama onun canı bende. Ben onun emanetini tertemiz gidebildiği yere kadar, ömrümün sonuna kadar kullanacağım. Organlarınızı bağışlayın. Bağışlayın ki organlarınız başkalarının vücudunda yaşasın" ifadelerini kullandı.

'YAPTIĞIMIZ İŞ SANAT ESERİ GİBİ'

Ankara Şehir Hastanesi Akciğer Nakil Merkezi Sorumlu Uzman Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Furkan Şahin, akciğer naklinin solid organ nakilleri arasında en zorlu nakillerden biri olduğunu söyledi. Şahin, Ali Sevimli'nin 2024'te nakil listesine girdiğini ifade ederek, "Temmuz ayı içerisinde bir gece onun için uygun bir organ bulundu. Bizler hep hazır bulunuyoruz zaten, bu kesintisiz bir hizmet. Devletimizin tüm katkılarıyla hızlıca uçaklarla donör hastanesine gittik. Hastamız için o bağışçı kahramandan o can emanetini aldık. O can emanetini getirip nakletmiş olduk. Ondan sonra da hastamız çok güzel bir yoğun bakım süreci, akabinde de çok hızlı, iyi bir servis süreci geçirdi. Çok da bilinçli ve istekli bir hasta olduğu için sonuçları da çok güzel oldu. Normalde akciğer naklinin zor ve komplike, yönetimi zor bir iş olduğunu söylemiştim. Buna rağmen çok kısa sürede çok iyi bir noktada. Bizim için sanat eseri gibi yaptığımız işlerin, bu kadar emeğin karşılığını bu şekilde alabilmek, görebilmek. Bu süreci hastamızla birlikte iyi bir şekilde yaşayabilmek bizim için paha biçilmez" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Müzisyen Ali Sevimli'ye Akciğer Nakli - Son Dakika

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