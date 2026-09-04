MXGP Türkiye Açılış Töreni Afyonkarahisar'da yapıldı, 9. kez düzenleniyor

Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP Türkiye Açılış Töreni Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağını bir kez daha Afyonkarahisar'da gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vefa, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak en büyük hedeflerimizden biri, böylesine önemli uluslararası organizasyon aracılığıyla motosiklet sporlarında geniş kitlelere ulaşmak, gençlerin bu spora olan ilgisini artırmak ve geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine katkı sağlamaktır. Dünyanın en iyi sporcularını yakından izleme fırsatı bulan gençlerin bu büyük atmosferden ilham alacağına inanıyorum." dedi.

Vali Naci Aktaş da Afyonkarahisar'ın son yıllarda uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda önemli tecrübe kazandığını dile getirdi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın, Afyonkarahisar'da dokuzuncu kez düzenlenmesinin sahip olunan güçlü altyapının ve organizasyon kabiliyetinin açık bir göstergesi olduğunu anımsatan Aktaş, "Biz bu organizasyonları yalnızca birkaç günlük etkinlikler olarak değil, şehrin tanıtımına, turizmine, ticaretine ve uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayan önemli fırsatlar olarak görüyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci, bu organizasyonu 9 yıl boyunca sürdürülebilir bir başarıya dönüştürmenin önemine işaret etti.

Belediye Başkanı Burcu Köksal ise 5 gün boyunca Afyonkarahisar'ın büyük bir buluşma, spor ve festival merkezine dönüşeceğini dile getirdi.

2027'de organizasyonunun 10. yılını hep birlikte kutlamayı temenni eden Köksal, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu topraklarda bugün dünyanın en başarılı sporcularını ağırlamak, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yürüdüğümüzün en güzel göstergelerinden biridir."

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MXGP Başkanı ve CEO'su David Luongo da konuşma yaptı.