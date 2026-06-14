Myanmar, 21 Milyon Fidan Dikecek

YANGON, 14 Haziran (Xinhua) -- Myanmar, bu yılki yağış sezonunda ülke genelindeki 30.000'den fazla ağaçlandırma sahasında 21,36 milyon fidan dikmeyi planlıyor.

The Mirror gazetesinin pazar günkü haberine göre, 2026'nın ilk ulusal muson fidan dikim töreni cumartesi günü Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing'ın katılımıyla başkent Nepido'da düzenlendi.

Min Aung Hlaing törende yaptığı konuşmada, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için orman koruma çalışmalarına öncelik verilmesi ve uzun vadeli bir yatırım olarak genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Min Aung Hlaing, ağaç dikimi ve orman korumanın iklim değişikliği ve çevresel sorunlarla mücadelede en basit, en pratik ve maliyet etkin önlemler arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.

Myanmar'da 2016 ile 2025 yılları arasında farklı türlerde 269,8 milyondan fazla fidan dikildi.

Ülke topraklarının yüzde 30'unu koruma altındaki ormanlar olarak belirleme hedefi koyan Myanmar, bugüne kadar yüzölçümünün yüzde 26,11'ine karşılık gelen 1.337 orman rezervi ve koruma alanı oluşturdu.