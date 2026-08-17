Myanmar, Arakanlı Müslümanların Ülkeye Dönüşünü Onayladı - Son Dakika
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Myanmar, Arakanlı Müslümanların Ülkeye Dönüşünü Onayladı

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Myanmar, Bangladeş'teki 300 bin Arakanlı Müslümanın ülkeye dönüşünü güvenlik koşulları sağlandığında onayladı.

Myanmar Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'teki kamplarda yaşayan 300 binden fazla Arakanlı Müslümanın (Rohingya) "güvenlik koşulları iyileştiğinde" ülkeye dönmeleri için onay verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağustos 2017'den itibaren Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanların geri dönüş sürecine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Bangladeş'in temmuz sonunda verdiği 828 bin 824 kişilik listedeki 426 bin 545 kişinin kimliğinin doğrulandığı kaydedildi.

Bunlar arasında da 308 bin 797 kişinin Arakan eyaletinin eski sakinleri olduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, ülkeye dönüşlerinin "güvenlik koşulları iyileştiğinde" kabul edileceği ifade edildi.

Açıklamada, Arakan'ın eski sakinlerinin dönüşü konusunda Bangladeş ile işbirliğinin sürdürüleceği vurgulandı.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Bangladeş, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar, Arakanlı Müslümanların Ülkeye Dönüşünü Onayladı - Son Dakika

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