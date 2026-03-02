Myanmar'da 10 Bin Mahkum Affedildi

Myanmar'da askeri yönetim, ulusal bayram dolayısıyla 10 binden fazla mahkumun affedildiğini duyurdu.

Devlet televizyonu MRTV'nin haberine göre, askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'in af kararı, 2021'deki askeri darbe sonrası yapılan genel seçimlerle belirlenen yeni parlamentonun 16 Mart'taki ilk oturumu öncesine denk geldi.

Bu kapsamda, General Min, ulusal bayram olarak kutlanan Çiftçiler Günü dolayısıyla 10 bin 162 mahkumu affetti, bazılarının ise cezalarını düşürdü.

Habere göre, affedilenlerin 7 bin 337'si de terörle mücadele yasası kapsamında hüküm giyenlerden oluşuyor.

Öte yandan, söz konusu af kapsamında haklarında dava açılan ya da firari durumda olan 12 bin 487 kişi hakkındaki suçlamalar da düşürüldü.

Mahkumların tahliyesine bugün başlanırken, sürecin birkaç gün sürebileceği belirtiliyor.

Myanmar'da ulusal bayramlar dolayısıyla geniş kapsamlı af kararları alınması sık görülen bir uygulama olarak biliniyor.

İdam cezasını da içeren terörle mücadele yasası, 2021'deki askeri darbenin ardından muhalif siyasetçiler, gazeteciler ve yönetime karşı çıkan kişilere yönelik yaygın şekilde uygulanmıştı.

Bağımsız Siyasi Tutuklulara Yardım Derneğinin verilerine göre, 27 Şubat itibarıyla ülkede 22 bin 800'den fazla siyasi tutuklu bulunuyordu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.