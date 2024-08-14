Myanmar'da Askeri Yönetimden Pazar Alanına Topçu Atışı: 11 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Myanmar'da Askeri Yönetimden Pazar Alanına Topçu Atışı: 11 Sivil Hayatını Kaybetti

Myanmar'ın Sagaing bölgesinde bir köydeki pazar alanına askeri yönetimin topçu atışı sonucu 1'i çocuk, 7'si kadın 11 sivil hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Askeri yönetimin 353 kasabadan sadece 98'ini kontrol ettiği iddia edildi.

14.08.2024 16:19
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Myanmar'ın Sagaing bölgesinde bir köydeki pazar alanına askeri yönetimin topçu atışı sonucu 1'i çocuk, 7'si kadın 11 sivil hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Myanmar-now sitesinin haberine göre, askeri yönetim, Sagaing bölgesinin Monya ilçesine bağlı Hta Naung Taw köyüne topçu atışı düzenledi.

Pazar alanına isabet eden topçu atışı sebebiyle 1'i çocuk, 7'si kadın 11 sivil hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Askeri yönetimin 353 kasabadan sadece 98'ini kontrol ettiği iddia edildi

The Irrawaddy sitesinin haberine göre, askeri darbeyi meşru görmeyerek kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'nin (NUG) Savunma Bakanı Vekili U Yee Mon, aralarında NUG Başkan Vekili Duwa Lashi La'nın da bulunduğu bir toplantıda açıklamalarda bulundu.

Savunma Bakan Vekili Mon, Myanmar'ın ilçelerini 4 kategoriye ayırarak "75 kasaba rejim karşıtı güçlerin kontrolünde, 105 kasaba rejim karşıtı güçler tarafından kuşatıldı, 75 kasabada silahlı mücadele sürüyor ve sadece 98 kasaba askeri yönetimin kontrolünde." diye konuştu.

Askeri yönetim, yılbaşından bu yana özellikle Şan ve Arakan eyaletlerinde çok sayıda kasabanın kontrolünü kaybetti.

Ocak 2023'te askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, 198 kasabayı kontrol ettiklerini açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplarla silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Myanmar'da Askeri Yönetimden Pazar Alanına Topçu Atışı: 11 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Myanmar'da Askeri Yönetimden Pazar Alanına Topçu Atışı: 11 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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