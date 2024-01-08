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Myanmar'da Hava Saldırısında 9'u Çocuk 17 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Myanmar'da Hava Saldırısında 9'u Çocuk 17 Sivil Hayatını Kaybetti

Myanmar'ın kuzeybatısında, ordunun direnişçilerin kontrolündeki Kanan köyüne düzenlediği hava saldırısında 9'u çocuk 17 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda yaklaşık 20 kişi yaralandı. Yerel halk ve insan hakları kuruluşları saldırıyı teyit ederken Myanmar ordusu saldırının gerçekleşmediğini iddia etti.

Myanmar\'da Hava Saldırısında 9\'u Çocuk 17 Sivil Hayatını Kaybetti
08.01.2024 - 10:43,
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Myanmar'ın kuzeybatısında ordunun, direnişçilerin kontrolündeki köye düzenlediği hava saldırısında 9'u çocuk 17 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Associated Press'in yerel halka dayandırdığı habere göre, Hindistan sınırında yer alan Sagaing bölgesinde direnişçilerin kontrolündeki Kanan köyüne dün sabah saatlerinde hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 9'u çocuk 17 sivil yaşamını yitirdi, yaklaşık 20 kişi yaralandı.

Yerel halk ve insan hakları kuruluşları saldırıyı teyit ederken Myanmar ordusu ise böyle bir saldırının düzenlenmediğini savundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Myanmar'da Hava Saldırısında 9'u Çocuk 17 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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