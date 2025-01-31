Myanmar'da Olağanüstü Hal 6 Ay Daha Uzatıldı

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Myanmar'da askeri yönetim, bu yıl yapılacağını açıkladığı seçimlere hazırlık gerekçesiyle olağanüstü halin 6 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Devlet Televizyonu MRTV'nin haberine göre, askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'ın seçimlerin yapılabilmesi adına "istikrarın yeniden sağlanması" için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu açıklamasının ardından Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi, olağanüstü halin 6 ay daha uzatıldığını bildirdi.

Ordu tarafından hazırlanan 2008 Anayasası uyarınca askeri yönetim, ülkeyi bir yıl süreyle olağanüstü hal altında yönetebiliyor, ardından da seçimlere gitmeden önce iki kez 6 aylık uzatma yapabiliyor. Ancak bu yeni karar, 2021'deki darbenin ardından yapılan 7. olağanüstü hal kararı olarak kayıtlara geçti.

Olağanüstü hal, ordunun tüm hükümet işlevlerini üstlenmesine imkan tanıyarak Hlaing'e yasama, yargı ve yürütme yetkileri veriyor.

Ordu ilk aşamada seçimlerin Ağustos 2023'te yapılacağını duyurmuş, ancak bu tarihi düzenli olarak ertelemiş ve son olarak 2025'te yapılacağını açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den Eylül 2024'e kadar en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.