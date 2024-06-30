Myanmar'da Ordunun Saldırıları Sonucu 20 Sivil Hayatını Kaybetti

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Myanmar'da ordunun Şan eyaleti ile Mandalay bölgesinde düzenlediği topçu atışı ve hava saldırılarında 4 günde 20 sivilin hayatını kaybettiği, 23 sivilin yaralandığı bildirildi.

The Irrawaddy gazetesinin haberine göre, Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu (TNLA), ocak ayında Çin'in arabuluculuğunda varılan ateşkesin Myanmar ordusu tarafından "sürekli ihlal edilmesine" karşı 25 Haziran'da Şan eyaletinin Kyaukme ve Nawnghkio ilçeleri ile Mandalay bölgesindeki Mogoke'de saldırılara başladı.

Saldırılar sonucunda, söz konusu ilçeler ile orduya ait bazı karargahlar ve bir polis karakolu, TNLA'nın eline geçti.

Myanmar ordusu ise TNLA'ya topçu atışı ve hava saldırılarıyla karşılık verdi.

Ordunun topçu atışları sonucu Kyaukme'de 14 sivil öldü, 17 sivil yaralandı.

Kyaukme'de hava saldırıları ve topçu atışları nedeniyle 13 ev hasar aldı.

Mogoke'ye düzenlenen hava saldırılarında bir manastır vuruldu. Saldırılarda biri çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.

Nawnghkio'da ise 2 sivil öldü ve 2 sivil yaralandı.

Ordunun, son 4 günde düzenlediği saldırılarda toplamda 20 sivil yaşamını yitirdi, 23 sivil yaralandı.

Söz konusu ilçelerde yaşayan binlerce kişi, çatışmalar nedeniyle yerlerinden edildi.

Ekim 2023'te orduya karşı saldırılar başlatılmıştı

Myanmar'da "Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Şan eyaletinde Myanmar ordusuna silahlı saldırı başlatmıştı.

Çin, sınır komşusu olduğu Myanmar'ın Şan eyaletinde hükümet güçleri ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaların durdurulması için "tüm tarafları derhal ateşkes sağlamaya, gerilimin daha fazla artmasını önlemek üzere barışçı diyalog başlatmaya" çağırmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, darbeden bu yana ülkede yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bin kişi gözaltına alındı.