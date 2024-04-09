Myanmar'da zorunlu askerlik yasası kapsamında temel eğitim başladı

Myanmar'da zorunlu askerlik yasası kapsamında askere çağrılanlar için askeri üs ve okullarda temel eğitime başlandığı bildirildi.
Myanmar yönetiminin resmi gazetesi Myanma Alinn'de yer alan habere göre, başkent Nepido dahil ülkenin çeşitli eyaletleri ve bölgelerindeki komutanlıklar ile askeri okullarda açılış törenleri düzenlendi.
İlk grup, askeri yönetimin çağrısının ardından gönüllü olarak orduya katılanlardan oluştu.
Öte yandan Myanmar'da askeri yönetimin, şubattan bu yana en az 100 Arakanlı Müslümanı, isyancı gruplarla devam eden çatışmalara destek için askere aldığı iddia edilmişti.
Myanmar'da cunta, şubatta, ülkedeki genç kadın ve erkeklerin en az 2 yıl zorunlu askerlik yapacağını duyurmuş, olağanüstü durumlarda bu sürenin 5 yıla kadar uzatılabileceği ve uygulamaya karşı gelenlerin 5 yıl hapis cezasına çarptırılacağı belirtilmişti.
"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen silahlı gruplar Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinde Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.
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