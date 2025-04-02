Myanmar'daki Depremler: Can Kaybı 2 Bini Aştı - Son Dakika
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Myanmar'daki Depremler: Can Kaybı 2 Bini Aştı

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Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı 2,886'ya çıktı, 4,639 yaralı var, 373 kişi kayıp.

02.04.2025 10:33
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- Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 886'ya yükseldi

NAYPYİDAW - Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 886'ya yükseldi.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 886'ya yükseldiği, yaralı sayısının 4 bin 639 olduğu belirtildi. Açıklamada, en az 373 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı.

Türk ekip bir kişiyi kurtardı

Ülkede büyük yıkıma yol açan depremlerden 5 gün sonra bir kişinin canlı olarak enkazdan çıkarıldığı açıklandı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Myanmar itfaiyesi ve Türkiye'den gelen kurtarma ekiplerinin gece saatlerinde ülkenin başkenti Naypyidaw'daki bir otelin enkazından 26 yaşındaki bir çalışanı kurtardığı belirtildi. Otel enkazındaki arama çalışmalarının dün yerel saatle 15.00 sıralarında başladığı, otel çalışanının ise 00.30 sıralarında enkazdan çıkarıldığı kaydedildi.

Depremde can kaybının 3 bini aşmasının beklendiği belirtiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Myanmar'daki Depremler: Can Kaybı 2 Bini Aştı - Son Dakika

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