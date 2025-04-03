Myanmar'daki Depremlerde Can Kaybı Artıyor

- Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 85'e yükseldi

NAYPYİDAW - Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 85'e yükseldi.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 85'e yükseldiği, yaralı sayısının 4 bin 715 olduğu belirtildi. Açıklamada, en az 341 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı.

Birleşmiş Milletler'e göre 6 bölgede 28 milyondan fazla kişi depremden etkilendi.

Ateşkes ilan edildi

Myanmar'da iç çatışmaların devam etmesi, arama-kurtarma ve yardım çalışmalarını olumsuz etkilemişti. Ülkede cunta yönetimine karşı faaliyet gösteren silahlı gruplar, depremlerin ardından geçici ateşkes ilan etmişti. Askeri yönetim de silahlı grupların açıklamasının ardından dün 22 Nisan'a kadar ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, silahlı grupların saldırılarını durdurması gerektiği, aksi takdirde ordunun "gerekli" önlemleri alacağı belirtilmişti.