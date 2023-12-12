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Myanmar, dünyanın en büyük afyon üreticisi oldu - Son Dakika
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Myanmar, dünyanın en büyük afyon üreticisi oldu

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Myanmar'ın Afganistan'ı geride bırakarak dünyanın en büyük afyon üreticisi olduğunu açıkladı. UNODC'nin raporuna göre, Myanmar'da afyon üretimi için kullanılan arazi alanı artış gösterdi ve ülke, askeri yönetim altındayken afyon üretiminde ilk sıraya yükseldi. Siyasi gerilim ve belirsizlik ortamı, çiftçileri afyon ekimine yönlendiriyor.

Myanmar, dünyanın en büyük afyon üreticisi oldu
12.12.2023 - 10:57,
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Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), cunta yönetimi altındaki Myanmar'ın, Afganistan'ı geride bırakarak dünyanın en büyük afyon üreticisi olduğunu açıkladı.

UNODC, "Güneydoğu Asya Afyon Araştırması 2023" adlı raporunda, bölge ülkelerinin uyuşturucu üretimine dair verileri paylaştı.

Rapora göre, Şubat 2021'den bu yana askeri yönetim altındaki Myanmar, Taliban yönetiminin Afganistan'daki yasaklamalarının ardından bu ülkeyi geçerek afyon üretiminde ilk sıraya oturdu.

Myanmar'da son bir yılda söz konusu yasa dışı ürünü yetiştirmek için kullanılan arazi alanı yüzde 18 artarak 116 bin 400 dönüme yükseldi.

Ekim yapılan mevcut alan, 2013'te ekilen yaklaşık 143 bin 300 dönüm seviyesine ulaşmadı ancak son üç yıldaki düzenli artışla haşhaş ekim alanı giderek genişledi.

UNODC tarafından kasımda yapılan açıklamada, Taliban'ın yasağının, haşhaş ekiminde yüzde 95'lik bir düşüşe yol açtığı kaydedilmişti. Morfin ve eroinin temel maddesi olan afyon, haşhaş çiçeklerinden üretiliyor.

Siyasi gerilim üretimi artırıyor

Myanmar'da ordunun, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymasının ardından ülkedeki belirsizlik ortamı, afyon üretiminin artmasına neden oluyor.

UNODC Bölge Temsilcisi Jeremy Douglas, "Şubat 2021'deki askeri darbenin ardından yaşanan ekonomik, güvenlik ve yönetimsel aksamalar, ülkenin uzak bölgelerindeki çiftçileri geçimlerini sağlamak için afyon ekimine yöneltiyor." dedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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