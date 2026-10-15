Myanmar'ın Inle Gölü'ndeki yüzen pazarda satıcılar teknelerde taze gıda satıyor - Son Dakika
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Myanmar'ın Inle Gölü'ndeki yüzen pazarda satıcılar teknelerde taze gıda satıyor

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Myanmar\'ın Inle Gölü\'ndeki yüzen pazarda satıcılar teknelerde taze gıda satıyor
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Myanmar'ın Shan eyaletine bağlı Nyaungshwe kasabasındaki Inle Gölü üzerinde yer alan yüzen pazar, yerli halk ve turistlerin akınına uğruyor. Bu pazarda satıcılar, kültürün simgelerinden biri olarak görülen teknelerde taze gıda ürünleri satışı yapıyor.

NYAUNGSHWE, 15 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'ın Shan eyaletine bağlı Nyaungshwe kasabasındaki Inle Gölü'nde kurulan yüzen pazar, yerel halk ve turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Satıcılar, geleneksel kültürün simgelerinden biri olan bu pazarda teknelerde taze gıda ürünleri satıyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Myanmar'ın Inle Gölü'ndeki yüzen pazarda satıcılar teknelerde taze gıda satıyor - Son Dakika
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