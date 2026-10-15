Myanmar\'ın Inle Gölü\'ndeki yüzen pazarda satıcılar teknelerde taze gıda satıyor

Myanmar'ın Inle Gölü'ndeki yüzen pazarda satıcılar teknelerde taze gıda satıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Myanmar'ın Shan eyaletine bağlı Nyaungshwe kasabasındaki Inle Gölü üzerinde yer alan yüzen pazar, yerli halk ve turistlerin akınına uğruyor. Bu pazarda satıcılar, kültürün simgelerinden biri olarak görülen teknelerde taze gıda ürünleri satışı yapıyor.
NYAUNGSHWE, 15 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'ın Shan eyaletine bağlı Nyaungshwe kasabasındaki Inle Gölü'nde kurulan yüzen pazar, yerel halk ve turistlerden yoğun ilgi görüyor.
Satıcılar, geleneksel kültürün simgelerinden biri olan bu pazarda teknelerde taze gıda ürünleri satıyor.
Kaynak: Xinhua
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