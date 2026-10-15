Myanmar\'ın Inle Gölü\'ndeki yüzen pazarda satıcılar teknelerde taze gıda satıyor

NYAUNGSHWE, 15 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'ın Shan eyaletine bağlı Nyaungshwe kasabasındaki Inle Gölü'nde kurulan yüzen pazar, yerel halk ve turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Satıcılar, geleneksel kültürün simgelerinden biri olan bu pazarda teknelerde taze gıda ürünleri satıyor.