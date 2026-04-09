Myanmar Yeni Kabinesini Onayladı

09.04.2026 12:32
Myanmar parlamentosu yeni kabineyi onayladı, darbe sonrası ilk genel seçim için hazırlıklar sürüyor.

Myanmar parlamentosu, oluşturulan yeni kabineyi onayladı.

Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle yönetime el koyan ve son 5 yıldır ülkeyi fiilen yöneten General Min Aung Hlaing, iki başkan yardımcısı ve kabine üyeleriyle cuma günü ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

Açıklanan resmi listeye göre, kabinedeki isimlerin 24'ünün görevde olan veya emekli general ve subaylar ya da Myanmar askeri yönetiminin desteklediği Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisinden (USDP) milletvekili olduğu gözlemlendi.

Myanmar Parlamento Başkanı Aung Lin Dwe, 30 bakanın atanmasının herhangi bir itiraz olmaksızın onaylandığını bildirdi.

Parlamento ayrıca, Anayasa Mahkemesi Başkanını, Başsavcıyı ve Yargıtay hakimlerini de yeniden atadı.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbenin ardından ilk kez düzenlenen genel seçimler için oy kullanma işlemi 28 Aralık-25 Ocak arası 3 aşamada yapılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 2025 Dünya Raporu'nda Myanmar'da darbeden sonra 27 binden fazla kişinin askeri yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alındığı, bu kişilerden yaklaşık 6 bininin kadın ve 570'inin çocuk olduğu kaydedildi.

Yerinden edilen yaklaşık 3 milyon kişinin büyük kısmı ülke içinde güvenli bölgelere sığınırken yüz binlerce kişi Tayland, Hindistan ve Bangladeş sınırlarına yöneldi.

Kaynak: AA

