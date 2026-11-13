Myria raporuna göre Belçika'da ilk sığınma başvuruları 2025'te 27 bin 574'e indi - Son Dakika
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Myria raporuna göre Belçika'da ilk sığınma başvuruları 2025'te 27 bin 574'e indi

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Myria raporuna göre Belçika'da ilk kez uluslararası koruma başvurusunda bulunanların sayısı 2025'te 27 bin 574'e geriledi; bu, 2024'e göre yüzde 16,8lik düşüş demek. Sığınmacıların barınma sorunu sürerken, polisin hakim izniyle evlere girmesini öngören düzenleme tartışılıyor.

Belçika'da ilk defa sığınma talebinde bulunanların sayısı 2025'te yüzde 16,8 azalırken, sığınmacıların barınma sorunu ve polisin göçmenlerin bulunduğu evlere girmesine izin veren yeni düzenleme tartışılmaya devam ediyor.

Belçika Federal Göç Merkezi Myria'nın yıllık raporuna göre, ülkeye ilk defa sığınma talebinde bulunanların sayısında 2025'te önceki yıla göre düşüş tespit edildi.

2024'te 33 bin 146 olan ilk başvuru sayısı, 2025'te yüzde 16,8 azalarak 27 bin 574'e geriledi.

Belçika'da 2025'te ilk kez uluslararası koruma başvurusu yapanlar arasında 2 bin 814 kişiyle Filistinliler, 2 bin 592 kişiyle Eritreliler ve 2 bin 398 kişiyle Afganlar ilk sıralarda yer aldı.

Uluslararası koruma verilmesine yönelik kararların sayısı ise 2024'teki 16 bin 528'den 2025'te 9 bin 14'e düştü. Koruma tanınma oranı da yüzde 47'den yüzde 28'e geriledi.

Bunda Suriyelilerin dosyalarının incelenmesinin 1 Kasım 2025'e kadar askıya alınması, Filistinlilerin başvurularına ilişkin kabul edilemezlik kararlarının artması ve bu iki grubun yanı sıra Burundililere koruma tanınma oranlarının düşmesi etkili oldu.

Başvuru sahiplerinin başka bir AB ülkesinde koruma altında olması gerekçesiyle verilen kabul edilemezlik kararlarından etkilenenlerin sayısı, 2024'te 839 iken 2025'te 4 bin 136'ya yükseldi. Geçen yıl bu kapsamdaki kararların yüzde 77'si Filistinlilerle ilgili oldu.

"İkincil göç" ile mücadele

Raporda bir ülkede koruma aldıktan sonra başka bir ülkeye geçilmesi anlamına gelen "ikincil göç" ile mücadelede, insanların gerçek korunma ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Bazen "sığınma alışverişi" olarak nitelendirilen hareketliliğin arkasında etkili koruma arayışı bulunabildiğine işaret edilen raporda, sığınma sisteminin temel amacının insan onuruna ve hukuk devletine saygı çerçevesinde ihtiyaç sahiplerini korumak olduğu kaydedildi.

Başvurular azalırken barınma sorunu sürüyor

Belçika'da başvurulardaki düşüşe rağmen sığınmacıların barınmasına ilişkin sorunlar devam ediyor.

Belçika Federal Sığınmacı Kabul Ajansı (Fedasil) 2025'te merkezlerdeki ortalama doluluk oranının yaklaşık yüzde 94 olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Belçika Temsilciler Meclisi, 6 Kasım'da, hakkında uygulanabilir bir geri gönderme kararı bulunan, bu kararın uygulanmasında işbirliği yapmayan ve kamu düzeni veya ulusal güvenlik açısından tehlike oluşturduğu değerlendirilen yabancıların yakalanması için polisin hakim izniyle evlere girebilmesini öngören düzenlemeyi kabul etmişti. Yetki, bu kişileri barındıran üçüncü kişilerin evlerini de kapsıyor.

Muhaliflerin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) uygulamalarına benzettiği düzenleme, insan hakları örgütlerinin tepkisini çekmişti. Uluslararası Af Örgütü, uygulamanın özel hayat ve aile hayatına müdahale riski taşıdığını, göçmenlere evlerini açan kişileri de dayanışmadan caydırabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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