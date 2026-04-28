n11'den 5 Yılda 5 Kat Büyüme Hedefi - Son Dakika
n11'den 5 Yılda 5 Kat Büyüme Hedefi

28.04.2026 15:59
Türkiye e-ticaret öncüsü n11, yeni dönem stratejisini duyurdu. CEO Nihal Dindar Akın, 5 yılda işlem hacmini 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye e-ticaret ekosisteminin öncüsü n11, yeni dönem stratejisini ve büyüme hedeflerini kamuoyuna duyurdu. n11 CEO’su Nihal Dindar Akın’ın paylaştığı yol haritasına göre marka, perakendeyi teknoloji ve lojistikle harmanlayan çok katmanlı bir ekosisteme dönüşüyor. “Ne istersen n11” çatı söylemiyle yeni reklam kampanyasını da tanıtan n11, 2024’ü büyüme, 2025’i verimlilik odağında kapattı. Yeni dönemde operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir karlılık hedefleniyor.

Geçtiğimiz dönemdeki hissedar değişimini “mutfakta hazırlık süreci” olarak tanımlayan Akın, teknolojik altyapıyı modernize ettiklerini ve operasyonel verimliliği artırdıklarını belirtti. n11’in 5 yıl içinde işlem hacmini 5 katına çıkaracağını ifade eden Akın, “Son iki yılı dolar bazında yüzde 75 büyüme ile kapattık. 2026’ya güçlü bir finansal zeminle girdik. Bu yılı yüzde 45 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. 5 yılın sonunda n11’i bugünkü ölçeğinin 5 katına ulaştırmak istiyoruz” dedi.

n11, depolama ve lojistik, medya ve pazarlama teknolojileri, e-ihracat ve finansal teknolojiler olmak üzere dört ana yatırım alanına odaklanıyor. Toplam yatırım büyüklüğünün 1 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda 30 bin metrekarelik ilk depo hayata geçirildi. LEED Silver sertifikalı tesis, 1.400 kişiye istihdam sağlayacak. n11 ayrıca e-ihracatla yerli üreticiyi global pazarlara taşımayı, finansal teknolojilerle ödeme deneyimini geliştirmeyi ve medya teknolojileriyle 360 derece çözüm sunmayı planlıyor.

Akın, n11’in satıcıyla rekabet eden değil, birlikte gelişen bir yapı olduğunu vurguladı. 350 bin kayıtlı satıcıya “Ertesi Gün Ödeme” ve yüzde 2’ye varan komisyon avantajları sunduklarını belirtti. Kullanıcı deneyimi için ücretsiz kargo, 1000 TL’ye varan kuponlar ve %3 cashback gibi uygulamalar hayata geçirildi. n11, DMSF Holding’in stratejik ve finansal gücüyle 5 yılda pazar payını büyütmeyi hedefliyor.

Son Dakika Güncel n11'den 5 Yılda 5 Kat Büyüme Hedefi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: n11'den 5 Yılda 5 Kat Büyüme Hedefi - Son Dakika
