Nablus'ta Filistinli, İsrailliyi bıçakla yaraladıktan sonra öldürüldü - Son Dakika
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Nablus'ta Filistinli, İsrailliyi bıçakla yaraladıktan sonra öldürüldü

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İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nablus yakınlarında Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailliye bıçaklı saldırı düzenlediği gerekçesiyle bir Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailliye bıçaklı saldırı düzenlediği gerekçesiyle bir Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Nablus yakınlarındaki Usarin bölgesinde bir bıçaklı saldırı meydana geldiği ve saldırıyı düzenleyen kişinin olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

Çok sayıda İsrail askerinin bölgeye konuşlanarak giriş çıkışları kapattığı ve arama faaliyetlerine başladığı belirtilen açıklamada, saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin aracının Kabalan bölgesinde tespit edildiği ve bir İsrail ordusu komutanının ateş açarak Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Kabalan'a askeri araçlarla baskın düzenlediğini ve göz yaşartıcı gaz ile ses bombaları kullandığını aktardı.

Haberde, öğrenciler dahil bölge sakinlerinin kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

İsrail basını, Usarin bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, bir Filistinli tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralandığını, durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını ileri sürdü. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria genelinde Filistinlilere yönelik saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Filistinliler, saldırılar sırasında ve sonrasında bölgeye intikal eden İsrail askerlerinin de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere arka çıktığını belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nablus'ta Filistinli, İsrailliyi bıçakla yaraladıktan sonra öldürüldü - Son Dakika

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