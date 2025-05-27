Nablus'ta Filistinlilere Ait Araçlara Saldırı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait 7 aracı ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus kentinin güneyindeki Karyut beldesinin güneyinde evlere taşlarla saldırdı.

Söz konusu İsrailliler, Filistinlilere ait 7 aracı ateşe verdi ve tahrip etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.