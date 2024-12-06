Nablus'ta İsrail Askerlerinin Baskını

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine düzenlediği baskında 3 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesinde 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı, sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği belirtildi.
Açıklamada, yaralıların hastaneye nakledildiği aktarıldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri beldeye düzenlenen baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
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