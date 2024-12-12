Nablus'ta İsrail Baskınında 1 Filistinli Öldü - Son Dakika
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Nablus'ta İsrail Baskınında 1 Filistinli Öldü

İsrail askerlerinin Balata Mülteci Kampı'ndaki baskınında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

12.12.2024 09:47
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 1 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin Nablus kentinde gerçek mermiyle göğsünden yaralanan bir Filistinliyi hastaneye naklettikleri, yaralının tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin darp ettiği yaşlı bir kadın ve adamın da aralarında olduğu 3 yaralının daha hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 810'a yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nablus'ta İsrail Baskınında 1 Filistinli Öldü - Son Dakika

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