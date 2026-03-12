Nablus'ta İsrail'in Ateş Açması: 2 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir araca ateş açması sonucu Filistinli 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Nablus kentinin güneyinde yer alan Zatara Kavşağında bir araca ateş açtığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Nablus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Mamun Bedevi Raşdan ve Muhammed Ali Bessam Raşdan isimli Filistinli 2 gencin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Aynabus beldesi sakinlerinden gençlerin 24 ve 25 yaşlarında oldukları aktarılan açıklamada, Filistinli gençlerin cenazelerinin de İsrail ordusu tarafından alıkonulduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırıları başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda en az 1125'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı ve 22 bin kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.