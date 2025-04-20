Nablus'ta İsrail'in Baskınında Çocuk Yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ateş ettiği Filistinli çocuk ağır yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Nablus'un doğu yakasındaki yerleşim bölgesine baskın düzenledi.

Baskına karşılık veren Filistinlilere, İsrail askerleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu gerçek mermi ile vurulan 16 yaşındaki Filistinli çocuk ağır yaralandı. Çocuğun Nablus'taki Rafidiya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 952 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.