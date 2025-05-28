NABLUS, 28 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçleri tarafından boynundan vurularak öldürülen bir Filistinlinin cenazesi, 27 Mayıs 2025.
Filistin Kızılayı salı günü yaptığı basın açıklamasında, İsrail güçlerinin Nablus'a düzenlediği saldırıda 9 kişinin vurularak yaralandığını, 15'ten fazla kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini duyurdu. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Nablus'ta İsrail Saldırısı: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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