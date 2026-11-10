Nablus'ta zeytin hasadına saldıran İsrailliler gazeteci ve aktivisti yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir gazeteci ile yabancı aktivisti darbederek yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya konuşan Kusra Belediye Başkanı Abdulazim el-Vadi, olaya ilişkin bilgi verdi.

Vadi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nablus'un güneyinde Calud ve Kusra beldeleri arasındaki bölgede zeytin hasadı yapan Filistinlilere ve yabancı aktivistlere saldırdığını söyledi.

Vadi, saldırıda bir foto muhabiri ile bir yabancı aktivistin yaralandığını, darp nedeniyle vücutlarında morlukların oluştuğunu kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ayrıca Lubben eş-Şarkiyye beldesi ile Selfit kenti arasındaki bölgede Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı saldırılarını başlatmasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere dönük baskın, gözaltı ve silahlı saldırılarda ciddi artış kaydediliyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin ortaklaşa yürüttüğü saldırılarda can kayıpları ve kitlesel gözaltılar yaşanırken Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, konutların yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi uygulamaları aralıksız sürdürülüyor.