Nadir Hapşırık Nöbetlerine Tedavi - Son Dakika
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Nadir Hapşırık Nöbetlerine Tedavi

Nadir Hapşırık Nöbetlerine Tedavi

24 yaşındaki Benazir Aydın, nadir bir durumdan kaynaklanan hapşırık nöbetlerinden kurtuldu.

23.10.2024 19:46
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Bağışıklık sisteminin çok nadir görülen şekilde tetiklenmesi sonucu aralıksız hapşıran 24 yaşındaki Benazir Aydın, Bilkent Şehir Hastanesi'nde uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.

Batman'da 18 Eylül'den itibaren aralıksız hapşıran ve 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 2 çocuk annesi Aydın, çeşitli enjeksiyon uygulamalarını da içeren yaklaşık 1 aylık tedavi süreci sonunda hapşırık nöbetlerinden kurtuldu.

Aydın'ın durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilkent Şehir Hastanesi Genel Başhekimi Doç. Dr. Osman İnan, ileri tetkik ve tedavisi için Batman'dan sevk edilen hastanın tedavi sürecinde farklı kliniklerin birlikte hareket ettiğini anlattı.

Genç annenin sağlığına kavuşmasından ve taburcu edilmesinden mutluluk duyduklarını vurgulayan İnan, hastanın takip ve tedavi sürecinde emeği geçen tüm hekimlere, hemşirelere ve sağlık personeline teşekkürlerini iletti.

Bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi hapşırık nöbetlerine yol açtı

İç Hastalıkları Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Enes Şahiner de Benazir Aydın'ın takip sürecine ilişkin, "Hastamızın neredeyse 1 aya varan süredir ataklar halinde devam eden hapşırık şikayeti vardı. Bu hastamızın beslenme durumunu ileri derecede bozmuştu, bize başvurduğunda kilo kaybı vardı, moral ve motivasyonu da kötüydü." dedi.

Hastanın ilk olarak iç hastalıkları, anestezi, nöroloji, psikiyatri, kulak-burun-boğaz, alerji, immünoloji ve romatoloji bölümlerinden uzmanlarca değerlendirildiğini belirten Şahiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız tetkik ve görüntülemeler sonucunda, hastamızda çok nadir görülen, 'otoimmunite' dediğimiz yani hastanın kendi bağışıklık sisteminin aşırı yanıtı sonucunda hapşırık refleksini uyaran sinirlerde iltihabi bir durum tespit ettik. Bu çerçevede, hem ağızdan bazı ilaç tedavileri hem de anestezi kliniğimizle beraber uyguladığımız sinirin aşırı uyarılmasını ortadan kaldırmaya yönelik tedavilerle tama yakın başarı sağladık. Tedavi sonrası yaklaşık 10 gün kadar da gözlem altında tutuldu hastamız. Genel durumu oldukça iyi, beslenebiliyor, hapşırık şikayetleri neredeyse hiç yok."

"Hastamız, uluslararası ölçekte nadir bir vaka"

Doç. Dr. Şahiner, hastanın ağızdan ilaç kullanımının süreceğini ve düzenli kontrollerle hastanede takibinin devam edeceğini belirterek, "Bilkent Şehir Hastanesi, özellikle nadir görülen hastalıklarda çok tecrübeli bir hastane. Ancak buna rağmen kliniğimizde ya da hastanemizde böyle bir vaka görmedik. Dünya literatüründe de tam olarak hastamızla aynısı olmasa da nadir birkaç vaka bildirilmiş. Yani hastamız, sadece ülkemiz için değil dünya için de uluslararası ölçekte nadir bir vaka." diye konuştu.

Hapşırığı tetikleyen sinirler ultrason eşliğinde bulundu

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Başkan ise Benazir Aydın'ın tedavi sürecine yönelik bilgi verdi.

Genç annenin hapşırık nöbetlerini ortadan kaldırmaya yönelik ultrason eşliğinde "periferik sinir bloğu" uygulamasının yapıldığını, hapşırığa neden olan sinirlerin uyuşturulmasıyla başarılı sonuçlar elde edildiği anlatan Başkan, dünyada bu tip vakaların çok az görüldüğüne dikkati çekti.

Doç. Dr. Başkan, uygulanan yöntemde, hapşırığı tetikleyen sinirlerin ultrason eşliğinde teker teker bulunduğunu, lokal anestezi ilaçlarıyla uyuşturulduğunu ve böylece kendiliğinden hapşırık refleksi oluşturan durumun ortadan kaldırıldığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nadir Hapşırık Nöbetlerine Tedavi - Son Dakika

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