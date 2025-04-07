Nagazaki'de Helikopter Kazası: 3 Ölü

Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki eyaleti açıklarında hasta taşıyan bir helikopterin denize düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, yerel yetkililer, Tsuşima Adası'ndaki havaalanından Fukuoka'daki hastaneye gitmek için dün yerel saatle 13.30 sularında kalkan helikopterin acil inişte henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı düştüğünü duyurdu.

Yetkililer, helikopterin takip cihazının yerel saatle 13.43 sularında bozulduğunu ve helikopterin kaybolduğunu aktardı.

Sahil güvenlik ekipleri, helikopterin yerel saatle 17.05 sularında denizin üzerinde ters dönmüş halde tespit edildiğini ve 3 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Ekipler, 6 kişiyi taşıyan helikopterin Nagazaki açıklarında düşmesi sonucu 86 yaşındaki hasta, ona refakat eden 68 yaşındaki yakını ve 34 yaşındaki doktorun ise yaşamını yitirdiğini belirtti.

Fukuoka'daki hastaneden yapılan açıklamada da düşen helikopterin özel bir havacılık şirketi tarafından işletildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı özel şirket tarafından işletilen bir hava aracının Temmuz 2024'te 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya karıştığı ve bu nedenle helikopterin güvenlik kontrollerinden geçmek üzere geçici olarak havalanmasına yasak getirildiği vurgulandı.

Helikopterin en son 4 Nisan'da denetlendiği kaydedilen açıklamada, araçta herhangi bir sorun tespit edilmediği aktarıldı.