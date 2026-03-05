Nahçıvan'a İHA Saldırısı Görüşüldü - Son Dakika
Son Dakika

Nahçıvan'a İHA Saldırısı Görüşüldü

05.03.2026 20:29
Aliyev ve Al Nahyan, İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırılarını kınadı ve destek mesajı paylaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İran'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Al Nahyan, İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İHA saldırılarını kınadı, yaralılara şifa diledi.

Al Nahyan, İran'ın ülkesine yönelik füze saldırıları sırasında Aliyev'in BAE'ye gösterdiği destek ve bu saldırıyı kınayan tutumu dolayısıyla teşekkür etti.

Aliyev de Al Nahyan'a teşekkürlerini ileterek, İran'ın BAE'ye füze ve İHA'larla saldırılarını bir kez daha kınadı, Azerbaycan'ın BAE'nin yanında olduğunu vurguladı.

İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Nahçıvan, Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

