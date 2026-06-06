Nahda Hareketi'nden Barışçıl Mücadele Çağrısı - Son Dakika
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Nahda Hareketi'nden Barışçıl Mücadele Çağrısı

06.06.2026 11:51
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Tunus'taki Nahda Hareketi, siyasi krizin çözümü için barışçıl direnişi sürdüreceklerini açıkladı.

Tunus'taki Nahda Hareketi, ülkedeki siyasi krizin aşılması için "barışçıl ve sivil mücadeleye" devam edilmesi çağrısında bulundu.

Nahda Hareketi'nin kuruluşunun 45. yılı dolayısıyla yayımlanan açıklamada, hareketin Tunus'ta dini kimlik, özgürlükler ve demokratik değerlerin güçlenmesine katkı sunduğu belirtilerek, mensuplarının geçmişte önemli fedakarlıklar yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, Nahda'nın Tunus'taki demokratik geçiş sürecine katkı sağladığı ve farklı siyasi kesimler arasında uzlaşı kültürünün yerleşmesine destek verdiği vurgulandı.

Hareketin geçmiş deneyimlerinin öz eleştiri ve değerlendirmeye açık olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun "kurucu kuşakların çabalarına duyulan saygının bir gereği olduğu" kaydedildi.

Ülkede yaşanan siyasi krizin en kısa sürede sona ermesi için tüm kesimlerle çalışılması çağrısı yapılan açıklamada, "sivil ve barışçıl direniş" yöntemlerine bağlı kalınmasının önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Bugün hedef alınan yalnızca bir siyasi hareket değil Tunus, Tunus'un ruhu ve Tunus halkıdır." ifadesine yer verildi.

Nahda'nın kurucu lideri Raşid el-Gannuşi'nin "Tunus, Nahda Hareketi'nden önce gelir" sözünün hatırlatıldığı açıklamada, ülkenin çıkarlarının her türlü siyasi aidiyetin üzerinde tutulması gerektiği belirtildi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını askıya almasıyla başlayan süreç, muhalefet tarafından "darbe" şeklinde nitelendirilirken, Said ise attığı adımların devlet kurumlarını ve ülkeyi içinde bulunduğu krizden kurtarmayı amaçladığını belirtiyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Tunus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nahda Hareketi'nden Barışçıl Mücadele Çağrısı - Son Dakika

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