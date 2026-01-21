Naim Babüroğlu, Manisa'da Atatürk'ün Hayatını ve Cumhuriyet Değerlerini Anlattı

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında Manisalı kitapseverlerle buluşan emekli tuğgeneral, tarihçi ve yazar Naim Babüroğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve Cumhuriyet değerlerini anlattı.

Babüroğlu, Yunusemre Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda Manisalı kitapseverlerle bir araya geldi.

Söyleşi ve imza programına CHP İl Başkanvekili Erdem Nalbant, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Yunusemre Belediye Başkanvekili Ali Kuyumcu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, Efe Yakkan ve Hakan Gürtunca, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Manisa Şube Başkanı Hamza Kopal, ADD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kale, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Söyleşi öncesi konuşan Gürtunca, "Bu devlet kolay kurulmadı. Bugün burada özgürce nefes alabiliyorsak, çevremizdeki ateş çemberine rağmen hala dimdik durabiliyorsak, bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Atatürk'ü sadece 10 Kasım'larda anmakla yetinmemeli; onu 365 gün anlayarak ve anlatarak, fikirlerini ve değerlerini gelecek nesillere aktarmalıyız" dedi.

Kuyumcu da "Cumhuriyet; eşitliktir, liyakattir, erdemdir ve her neslin sahip çıkması gereken büyük bir mirastır. Bu değerli söyleşi için kendisine teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban'ın hepinize sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Babüroğlu, "Atatürk ve Cumhuriyet" adlı söyleşisini gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi, Atatürk'ün liderliği ve Cumhuriyet değerlerinin ele alındığı söyleşinin ardından Babüroğlu'na çiçek ve plaket takdim edildi. Söyleşinin ardından ise Babüroğlu kitaplarını imzaladı.