Naim Babüroğlu, Manisa'da Atatürk'ün Hayatını ve Cumhuriyet Değerlerini Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Naim Babüroğlu, Manisa'da Atatürk'ün Hayatını ve Cumhuriyet Değerlerini Anlattı

21.01.2026 14:34  Güncelleme: 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyesi'nin kültür etkinlikleri çerçevesinde emekli tuğgeneral ve yazar Naim Babüroğlu, Manisalı kitapseverlere Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet değerleri hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi.

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında Manisalı kitapseverlerle buluşan emekli tuğgeneral, tarihçi ve yazar Naim Babüroğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve Cumhuriyet değerlerini anlattı.

Babüroğlu, Yunusemre Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda Manisalı kitapseverlerle bir araya geldi.

Söyleşi ve imza programına CHP İl Başkanvekili Erdem Nalbant, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Yunusemre Belediye Başkanvekili Ali Kuyumcu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, Efe Yakkan ve Hakan Gürtunca, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Manisa Şube Başkanı Hamza Kopal, ADD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kale, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Söyleşi öncesi konuşan Gürtunca, "Bu devlet kolay kurulmadı. Bugün burada özgürce nefes alabiliyorsak, çevremizdeki ateş çemberine rağmen hala dimdik durabiliyorsak, bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Atatürk'ü sadece 10 Kasım'larda anmakla yetinmemeli; onu 365 gün anlayarak ve anlatarak, fikirlerini ve değerlerini gelecek nesillere aktarmalıyız" dedi.

Kuyumcu da "Cumhuriyet; eşitliktir, liyakattir, erdemdir ve her neslin sahip çıkması gereken büyük bir mirastır. Bu değerli söyleşi için kendisine teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban'ın hepinize sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Babüroğlu, "Atatürk ve Cumhuriyet" adlı söyleşisini gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi, Atatürk'ün liderliği ve Cumhuriyet değerlerinin ele alındığı söyleşinin ardından Babüroğlu'na çiçek ve plaket takdim edildi. Söyleşinin ardından ise Babüroğlu kitaplarını imzaladı.

Kaynak: ANKA

Naim Babüroğlu, Tuğgeneral, Politika, Manisa, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Naim Babüroğlu, Manisa'da Atatürk'ün Hayatını ve Cumhuriyet Değerlerini Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:23:54. #7.11#
SON DAKİKA: Naim Babüroğlu, Manisa'da Atatürk'ün Hayatını ve Cumhuriyet Değerlerini Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.