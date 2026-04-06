Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi

06.04.2026 15:56
Şarkıcı Gülben Ergen, paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Bakırköy Adliyesi’nde şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ergen, paylaşımının bir annenin çağrısı üzerine yapıldığını söyledi.

Gülben Ergen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Bakırköy Adalet Sarayı’na geldi. Ünlü sanatçı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda yaklaşık bir saat ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

"BİR ANNENİN ÇAĞRISI ÜZERİNE PAYLAŞTIM"

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Ergen, sosyal medya paylaşımını bir annenin çağrısı üzerine yaptığını belirtti. Annenin daveti üzerine ramazan ayında evine gittiğini, anne ile çocuğunun hayatını kaybettiğini, bu konuda ifade verdiğini, yaşadıklarını ve gördüklerini detaylı olarak savcıya anlattığını, çocuklar ve kadınlarla ilgili duyarlılığının bitmeyeceğini söyledi.

PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle şarkıcı Gülben Ergen hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine Ergen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Gülben Ergen, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şikayeti üzerine evimize polis geldi. Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım” ifadelerini kullanmıştı.

FATMANUR ÇELİK VE KIZI SAHİLDE ÖLÜ BULUNDU

“Başıma bir şey gelirse intihar etti demeyin” sözleriyle kamuoyuna seslenen Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler, İstanbul Zeytinburnu sahilinde ölü bulunmuştu.

İddiaya göre Fatmanur Çelik, çocuk yaşta A.Ş'nin istismarına uğradı ve daha sonra zorla evlendirildi. Evlilikten dünyaya gelen kızı Hifa İkra Şengüler’in de aynı kişi tarafından istismara maruz kaldığı öne sürüldü.

Fatmanur Çelik, İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önünde adalet nöbeti tutmuş ve kamuoyundan destek istemişti. Çelik’in daha önce yaptığı “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” açıklaması, yaşananların ardından yeniden gündeme gelmişti.

