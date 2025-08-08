Nairobi\'de Ambulans Uçağı Düştü

NAİROBİ, 8 Ağustos (Xinhua) -- Sivil toplum kuruluşu AMREF Flying Doctors'a ait ambulans uçağının Kenya'nın başkenti Nairobi'de düşmesi sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişininse yaralandığı doğrulandı. Uçak, kentin dış mahallelerinde bulunan bir yerleşim yerine düştü.

Kiambu İlçe Komiseri Henry Wafula, "Altı kişi öldü. Dördü uçaktaydı, ikisi yerdeydi. İki kişi de yerde yaralandı" dedi.

Wafula yaşamını yitirenler arasında 5Y-FDM tescil numarasına sahip Cessna Citation 560 tipi ambulans uçağında bulunan dört sağlık personelinin yanı sıra, kaza sırasında yerde bulunan iki sivilin de bulunduğunu belirtti.