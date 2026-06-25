Nairobi'de Protestolar: Polis Müdahale Etti

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, 2024'te parlamentonun basılmasıyla sonuçlanan hükümet karşıtı protestoların 2. yılında toplanan göstericilere, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kenya ulusal basınına yansıyan haberlere göre, tartışmalı finans yasa tasarısına karşı 2024'te "Z Kuşağı" öncülüğünde patlak veren ve onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan protestoların 2. yılında gösteri düzenlendi.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri ve aktivistlerin de aralarında bulunduğu katılımcılar, başkentte kurulan yoğun polis barikatına ve ablukaya rağmen parlamento binası önünde toplanarak kurbanları andı.

Güvenlik güçleri, bir göstericiye müdahale ederek gözaltına aldı. Göstericiler, ellerinde faillerin cezalandırılmasını talep eden pankartlar taşıdı.

Silah seslerinin duyulduğu olaylarda, göstericiler, bölgeden uzaklaşmaya çalışırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polis, gösteriler öncesinde başkent çevresindeki bazı ana yolları kapatarak, protestoların şehir merkezine ulaşmasını engellemeye çalıştı.

Devlet Başkanı William Ruto, yaptığı açıklamada, vatandaşların protesto hakkına sahip olduğunu belirterek, "mülke zarar vermek veya kaos çıkarmak amacıyla gösteri düzenleyenlere izin verilmeyeceği" uyarısında bulunmuştu.

Binlerce kişi, artan yaşam maliyetleri yüzünden 2024'te sokaklara çıkmıştı

Kenya'da binlerce kişi, artan yaşam maliyetleri, ekonomik sıkıntılar ve yolsuzluk iddialarını protesto etmek amacıyla 25 Haziran 2024'te sokaklara çıkmıştı.

Gösteriler sırasında parlamento binası basılmış, hükümet de yeni vergi düzenlemelerini geri çekmek zorunda kalmıştı.

Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, söz konusu protestolar sürecinde 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti, 82 kişi kayboldu.