Nakura'da Roket Saldırısı: 8 Avusturyalı Asker Yaralı

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Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL), ülkenin güneyindeki Nakura bölgesindeki komuta merkezine düzenlenen roket saldırısında 8 Avusturyalı askerin yaralandığını bildirdi.

Sözcü Bauer, X hesabından yaptığı açıklamada, Nakura'daki komuta merkezine isabet eden roket saldırısında 8 askerin yaralandığını belirtti.

"Saldırının nereden geldiğini henüz belirtemiyoruz." ifadesini kullanan Bauer, askerlerin genel olarak hafif ve yüzeysel olarak yaralandığı bilgisini verdi.

Bauer, Savunma Bakanı Klaudia Tanner'in 8 askerin yaralandığı saldırıyı en sert şekilde kınadığını ve taraflara, BM misyonu çevresinde silahlı çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğunu ifade etti.