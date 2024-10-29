Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL), ülkenin güneyindeki Nakura bölgesindeki komuta merkezine düzenlenen roket saldırısında 8 Avusturyalı askerin yaralandığını bildirdi.
Sözcü Bauer, X hesabından yaptığı açıklamada, Nakura'daki komuta merkezine isabet eden roket saldırısında 8 askerin yaralandığını belirtti.
"Saldırının nereden geldiğini henüz belirtemiyoruz." ifadesini kullanan Bauer, askerlerin genel olarak hafif ve yüzeysel olarak yaralandığı bilgisini verdi.
Bauer, Savunma Bakanı Klaudia Tanner'in 8 askerin yaralandığı saldırıyı en sert şekilde kınadığını ve taraflara, BM misyonu çevresinde silahlı çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğunu ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Nakura'da Roket Saldırısı: 8 Avusturyalı Asker Yaralı - Son Dakika
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