Nalan Kaya Anıldı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmak için gittiği polis merkezinde tansiyonu yükselip, aort damarı yırtılıp hayatını kaybeden Nalan Kaya (53), üyesi olduğu Şavşat Kadın Derneği tarafından anıldı. Dernek üyesi kadınlar, Kaya'nın işlettiği bakkalın önüne gül ve karanfiller bırakıp, dua etti.

Olay, 6 Mayıs'ta ilçe merkezinde meydana geldi. Zihinsel engelli Y.S. (26), annesi Nalan Kaya'ya cinsel istismara uğradığını söyledi. Bunun üzerine Kaya, polis merkezine gidip şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından eşkali belirlenen şüpheli T.K., yakalanıp gözaltına alındı.

İfade işlemleri sırasında tansiyonu yükselen Nalan Kaya, aniden fenalaştı. Kaya, polis merkezine çağrılan ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve aort damarının yırtıldığı belirlenen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek çocuk annesi Kaya, ilçede toprağa verilirken, şüpheli T.K. ise tutuklandı.

BAKKALI ÖNÜNE GÜL VE KARANFİLLER BIRAKILDI

Ölümü ilçede üzüntüye neden olan Nalan Kaya için üyesi olduğu Şavşat Kadın Derneği (ŞAVKADER) tarafından yürüyüş ve anma töreni düzenlendi. Dernek üyesi çok sayıda kadın ve ilçe esnafıyla vatandaşların katıldığı yürüyüşte, grup ellerindeki gül ve karanfilleri, Kaya'nın işlettiği bakkalın önüne bıraktı. Duygusal anların yaşandığı anmada kadınlar, Nalan Kaya'nın fotoğrafını okşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

'ANNE YÜREĞİ BU YÜKÜ TAŞIYAMADI'

Duaların okunduğu anmada açıklamada bulunan ŞAVKADER Başkanı Fatma Çelik, "Bu açıklama hiçbir siyasi düşüncenin, tartışmanın ya da provokasyonun parçası değildir. Amacımız kadınlara, çocuklara, engellilere yönelik her türlü şiddet ve istismarın karşısında olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmaktır. İlçemizde engelli kızımıza yönelik gerçekleştirilen insanlık dışı saldırı, hepimizi derinden sarsmıştır. Yaşanan bu acı olayın ardından anne yüreği bu yükü taşıyamamış, derneğimiz kıymetli üyesi, ilçemizin sevilen esnafı canımız Nalan'ımız, geçirdiği kriz sonucu hayatını kaybetmiş, acımız katbekat büyümüştür. Ölüm elbette acıdır, fakat içimizi yakan bir anneyi ölüme götüren sebeptir. Şavşat'ın adının böyle bir karanlık olayla anılması, bizleri ayrıca derinden üzmüştür. Çünkü bizler, dayanışmanın, merhametin ve insan onurunun yaşatıldığı bir ilçenin evlatlarıyız. Ne yazık ki bu ilçenin sokaklarında koruduğumuz, kolladığımız yavrumuzu kendi evinde koruyamadık. Yetemedik, bilemedik insanlıktan nasibini almamış caninin aramızda dolaştığını" dedi.

'HİÇBİR KADIN KORKUYLA YAŞAMASIN'

Dernek olarak her türlü kötülüğün karşısında olduklarını vurgulayan Çelik, "Yükselen ses, sadece öfkenin değil, vicdanın da sesi olsun istiyoruz. Hiçbir kadın korkuyla yaşamasın, hiçbir çocuk suskun bırakılmasın, hiçbir engelli birey kendisini savunmasız hissetmesin, hiçbir anne evladının acısıyla bu dünyadan göçüp gitmesin. Bizler derneğimiz olarak kadına şiddetin, çocuğa yönelik istismarın, insan onuruna hedef olan her türlü kötülüğün karşısında olduğumuz bir kez daha kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz" diye konuştu.

'ŞAVŞAT ASLA ŞEREFSİZLERİN YERİ DEĞİLDİR'

İlçe belediyesinde görevli Filiz Özcan, elim olay karşısında çok üzgün olduklarını belirterek, "Çok üzgünüz, yaşanmamasını çok isterdik. Ama yaşandı. Bundan sonrası için toplumsal duyarlılık göstererek, bu tür insanların aramızda yaşamamasına karşın tedbirler almalıyız. Şavşat asla şerefsizlerin yeri değildir. Bu güne kadar da olmamıştır. Bundan sonra da içimizde hiçbir şerefsizin yaşamasına Şavşat'ın kadınları olarak izin vermeyeceğiz. Erkeklerin de yanımızda olacağına inancımız sonsuzdur" ifadelerinde bulundu.Yöresel sanatçı Pınar Çelik de "Artık susmayalım, artık üzülmek yerine biz üzelim. Bunlara bugün sessiz kalırsak, yarınlar da bugünlere gebe kalacak. Yaşananlar Şavşat'a da insanlığa da yakışmadı; artık bu tür olaylara dur denilmeli" dedi.