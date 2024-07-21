Nallıhan Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Nallıhan Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, ilçedeki gençlerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Yerel sanatçıların müzikleri eşliğinde gençlere ikramlarda bulunuldu. Göl kenarında yapılan buluşmada ise gençlerin soruları cevaplandı ve eğlenceli bir atmosfer oluşturuldu. Başkan Güngör, gençlerin taleplerini dinleyerek söz verdi.

21.07.2024 14:09
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Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, ilçedeki gençlerle buluştu.

Nallıhan Belediyesi Çay Bahçesi'nde gençlerle bir araya gelen Güngör, gençlerin sorunlarını dinledi. Yerel sanatçılar Vahit Yüksek ve Elvan Çakır'ın müzikleri ile coşan gençlere ikramlarda bulunuldu.

Yine Nallıhan'a bağlı Çayırhan Mahallesi'nde Göl kenarında gençlerle buluşan Güngör, gençlerin sorularını cevapladı. Ankara'dan gelen Dostlar müzik ekibi ile eğlenen gençlere ikramlar yapıldı.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz sordu, biz cevapladık. Gençlerimizin aileleri ile güzel bir organizasyona imza attık. Onların gözünden Nallıhan'ımızı gördük. Taleplerini dinledik ve söz verdik." dedi

Kaynak: AA

Ertunç Güngör, Nallıhan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nallıhan Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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