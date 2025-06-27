Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, 200 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kene ile biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında Nallıhan'da program gerçekleştirildi.
Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Özgür Kuru, Nallıhan Orman İşletme Müdürü Abdullah Günaçar'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 200 kınalı keklik doğaya salındı.
Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da 200 Kınalı Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika
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