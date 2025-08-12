Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Nallıhan Belediyesinin ortak başlattığı yolların asfalt serim çalışmaları devam ediyor.
Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör yaptığı açıklamada, Tepe Mahallesi'nde asfalt seriminin devam ettiğini söyledi.
3 günde 5 kilometre asfalt serimi gerçekleştirdiklerini belirten Güngör, "Önümüzdeki hafta Çamalan grubuna başlayacağız. Asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Güzel Nallıhan'ımızın her köşesine hizmet ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?