Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü öldü, yanındaki işçi yaralandı.
Nallıhan Belediyesine ait T.Ö. (40) idaresindeki 06 NCG 84 plakalı çöp kamyonu, Ankara-Nallıhan kara yolunda devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan işçi E.K. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da Çöp Kamyonu Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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