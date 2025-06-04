Nallıhan\'da Hatıra Ormanı Açıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 8 yaşındaki Ece Ergün ve arkadaşlarının, Çayırhan'daki esnafların desteğiyle başlattığı "Bir Fidan da Sen Dik" kampanyası kapsamında Çayırhan Göl Kenarı'nda Hatıra Ormanı kuruldu.

Açılışa Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Özen, Ankara Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdülfettah Güngör ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte fidan dikimi gerçekleştirilirken, geçtiğimiz günlerde iş kazasında hayatını kaybeden Nallıhan Belediyesi çalışanı Turgay Özyüksel'in adı ormana verilerek anısı yaşatıldı.

Belediye Başkanı Güngör, yaptığı açıklamada, "Genç yaşta kaybettiğimiz çalışma arkadaşımız Turgay Özyüksel'in adını bu ormanda yaşatmak istedik. Kampanyaya destek veren tüm çocuklara, esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.