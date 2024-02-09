Nallıhan\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerdeki 4 kişi toprağa verildi

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen 4 kişiden Hasan Ulus (74) ve arkadaşı Mehmet Özsoy (62), memleketleri Bartın'da toprağa verildi.
Kaza, dün Ankara- İstanbul kara yolu Beypazarı Bozyaka Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Ahmet Mayda yönetimindeki 06 NBH 56 plakalı otomobil ile karşıdan gelen Mehmet Özsoy'un kullandığı 06 DGG 781 plakalı aynı marka otomobil, kafa kafaya çarpışıp savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Hasan Ulus ve Mehmet Özsoy'un öldüğü belirlendi. Sabri Işık, Nuh Mayda, Mithat Ertürk ve Ahmet Mayda ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Nallıhan ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altında olan Mithat Ertürk ve Ahmet Mayda hayatını kaybederken, Sabri Işık ve Nuh Mayda'nın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Komşu olan sürücü Mehmet Özsoy ve arkadaşı Hasan Ulus, sabah saatlerinde Ankara'daki hastaneden cenaze aracıyla memleketleri Bartın'ın Ulus ilçesi Doğanköy'deki evine getirildi. Evlerinde helallik alınan Özsoy ve Ulus'un cenazeleri köy camisine götürüldü. Ulus ve Özsoy, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında soruşturma başlatıldı. Süren soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da kafa kafaya çarpışan otomobillerdeki 4 kişi toprağa verildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?