Nallıhan\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerdeki 4 kişi toprağa verildi

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ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen 4 kişiden Hasan Ulus (74) ve arkadaşı Mehmet Özsoy (62), memleketleri Bartın'da toprağa verildi.

Kaza, dün Ankara- İstanbul kara yolu Beypazarı Bozyaka Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Ahmet Mayda yönetimindeki 06 NBH 56 plakalı otomobil ile karşıdan gelen Mehmet Özsoy'un kullandığı 06 DGG 781 plakalı aynı marka otomobil, kafa kafaya çarpışıp savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Hasan Ulus ve Mehmet Özsoy'un öldüğü belirlendi. Sabri Işık, Nuh Mayda, Mithat Ertürk ve Ahmet Mayda ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Nallıhan ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altında olan Mithat Ertürk ve Ahmet Mayda hayatını kaybederken, Sabri Işık ve Nuh Mayda'nın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Komşu olan sürücü Mehmet Özsoy ve arkadaşı Hasan Ulus, sabah saatlerinde Ankara'daki hastaneden cenaze aracıyla memleketleri Bartın'ın Ulus ilçesi Doğanköy'deki evine getirildi. Evlerinde helallik alınan Özsoy ve Ulus'un cenazeleri köy camisine götürüldü. Ulus ve Özsoy, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.