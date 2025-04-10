Nallıhan'da Maden Ocağında Göçük: 13 Yaralı

(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe maden ocağında, gece saatlerinde meydana gelen göçükte, 2'si ağır, 13 işçi yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında, gece saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 13 işçi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden durumu ağır olan 2'sinin, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.