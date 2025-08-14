Nallıhan\'da Yaz Kur\'an Kursu Etkinliği

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaz Kur'an kurslarının kapanışı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binası Salonu'ndaki programda kursiyerler Kur'an-ı Kerim, ilahi ve şiirler okudu.
Nallıhan Müftü Vekili Faruk Taşçı, 50 kursta 1050 kursiyerin eğitim aldığını belirtti.
