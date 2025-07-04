Nallıhan'da Yaz Spor Okulu Açıldı - Son Dakika
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Nallıhan'da Yaz Spor Okulu Açıldı

Nallıhan\'da Yaz Spor Okulu Açıldı
04.07.2025 13:59
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Nallıhan Belediyesi, 10-17 yaş arası çocuklara yaz spor okulu düzenliyor.

Nallıhan Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulu törenle açıldı.

Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Nallıhan Stadyumu'nda düzenlenen törende, yaz tatili boyunca 10-17 yaşlarındaki çocuklara voleybol, futbol ve yüzme branşlarında kurslar verileceğini söyledi.

Kurslarda 550 çocuğa farklı branşlarda eğitim verileceğini belirten Güngör, gençlere bol aktiviteli güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Nallıhan Belediyesi, Voleybol, Futbol, Spor, Son Dakika

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