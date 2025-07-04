Nallıhan\'da Yaz Spor Okulu Açıldı

Nallıhan Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulu törenle açıldı.
Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Nallıhan Stadyumu'nda düzenlenen törende, yaz tatili boyunca 10-17 yaşlarındaki çocuklara voleybol, futbol ve yüzme branşlarında kurslar verileceğini söyledi.
Kurslarda 550 çocuğa farklı branşlarda eğitim verileceğini belirten Güngör, gençlere bol aktiviteli güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.
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