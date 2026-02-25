Nallıhan\'dan Çiftçilere Tohum Desteği

Ankara'nın Nallıhan Belediyesi tarafından çiftçilere yüzde 50 hibeli korunga tohumu desteği verildi.

Nallıhan Belediyesi önünde düzenlenen törene, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, CHP İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Özen, Aile Yaşam Merkezi Müdürü Abdülfettah Güngör ve çiftçiler katıldı.

Güngör, törende yaptığı konuşmada, çiftçilerin maliyet yükünü azaltmak ve üretimi teşvik etmek amacıyla korunga tohumu dağıtımını yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirdiklerini söyledi.

Her zaman çiftçilerin yanında olacaklarını anlatan Güngör, "Toprağa atılan her tohumun, ilçemizin bereketine, ekonomisine ve geleceğine katkı sağlamasını temenni ediyor, programa katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.